اليوم السابع
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بسبب أعمال تعديل خطوط..

"تاون جاس" لسكان "أحمد عرابى" بالمهندسين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الخميس، 28 يوليه 2022 01:42 م
"تاون جاس" لسكان "أحمد عرابى" بالمهندسين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز تاون جاس
كتبت - مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام بأعمال تعديل خطوط باحمد عرابى بالمهندسين، وذلك اعتبارا من اليوم فى الساعة الثامنة مساء.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 
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