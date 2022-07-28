اليوم السابع
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تأجيل محاكمة قاتلة نجلها فى دمياط بسبب اعتذار الدفاع

الخميس، 28 يوليه 2022 06:16 م
تأجيل محاكمة قاتلة نجلها فى دمياط بسبب اعتذار الدفاع محكمة - أرشيفية
دمياط - فريق المحافظات

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نظرت اليوم محكمة جنايات دمياط، الدعوى رقم 4453 لسنة 2021 والمقيدة برقم 1851 كلي دمياط لسنة 2021، والمتهم بها "فاطمة.ر.ب" 70 عاما، بقتل نجلها "أحمد.ا" بسبب خلافات مالية بمعاونة شقيقه ونجليه.
 
وقررت المحكمة، تأجيل القضية لسبتمبر المقبل، بسبب اعتذار الدفاع عن حضور الجلسة لإصابته بفيروس كورونا. 
 
وتعود تفاصيل الواقعة إلي قيام المتهمة بقتل نجلها وذلك بمعاونة شقيقه "هانى.ا" 46 عاما، ونجليه "ز، م"، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث.
 
وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا أفاد قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه مستخدمين آلة حادة، وعلى الفور تحركت قوة من قسم شرطة الزرقا لموقع الحدث وضبط الجناة وتحرر المحضر اللازم للواقعة. 
 
وروى شهود عيان أن المتهمين كانوا على خلافات مع المجني عليه بسبب توزيع الميراث، مؤكدين أيضا أن أحد الجناة كان قد عقد النية على التخلص من شقيقه معلنا ذلك في إحدى الجلسات العرفية التي تم عقدها بالمدينة لحل النزاع. 
 
وشهدت محكمة جنايات دمياط اليوم، حضور المتهمين وكذلك اعداد تقرير الاخصائي الاجتماعى حول سلوك المتهم الثالث والرابع.

جنايات دمياط

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