بيطرى الأقصر تكشف تفاصيل عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

وأضاف مدير الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أن تلك اللجان تضمنت (لجنة التحصين التابعة لوحدة الزينية البيطرية- إدارة الزينية البيطرية برئاسة دكتورة كريمة هاشم ومشاركة طلاب الفرق النهائية لكلية الطب البيطرى - لجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية ولجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية بمركز إسنا -إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور. محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية باسنا ولجنة التحصين التابعة لوحدة النمسا البيطرية -إدارة إسنا البيطرية برئاسة دكتورة.كوثر عبد الغنى رئيس وحدة النمسا البيطرية وعضوية الدكتورة.ماري غطاس طبيبة الابيديميولوجى والتأمين على الماشية بادارة اسنا البيطرية و لجنة التحصين التابعة لوحدة العضايمة البيطرية برئاسة الدكتور دندراوى منصور).

كما عملت لجنة التحصين التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور هيثم محمد رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات ولجنة التحصين التابعة لوحدة ارمنت البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة دكتور.محمد حمزة رئيس وحدة ارمنت البيطرية، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة ارمنت البيطرية، ولجنة التحصين التابعة للوحدة البيطرية بالمحاميد-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور محمد عمر رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، وعضوية دكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية، ولجنة التحصين التابعة لوحدة بندر الأقصر البيطرية- إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية و لجنة التحصين التابعة لوحدة الكرنك البيطرية-إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور عبد الفتاح فهيم وعضوية الدكتور.ياسر محمود، ولجنة التحصين التابعة لإدارة القرنة البيطرية برئاسة دكتور.ابراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية و لجنة التحصين التابعة لوحدة الضبعية البيطرية-إدارة القرنة البيطرية برئاسة الدكتور أشرف جمال رئيس الوحدة بالضبعية، وعضوية دكتورة نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالأقصر .

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات، وتوعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم من هذه الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تعريف المواطنين أعراض المرض على الحيوانات المصابة-طرق نقل المرض ومصادر العدوى- التوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.



عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (1)



عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (2)



عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (3)



عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (4)



عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (5)



عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (6)