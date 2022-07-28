اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بيطرى الأقصر تكشف تفاصيل عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الخميس، 28 يوليه 2022 10:55 ص
بيطرى الأقصر تكشف تفاصيل عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحصين المواشى ضد الحمى القلاعيه
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه على مدار الأسبوع الماضي انطلقت لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك فى ضوء متابعة أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع  بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أن تلك اللجان تضمنت (لجنة التحصين التابعة لوحدة الزينية البيطرية- إدارة الزينية البيطرية برئاسة دكتورة كريمة هاشم ومشاركة طلاب الفرق النهائية لكلية الطب البيطرى - لجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية ولجنة التحصين  التابعة لوحدة الحلة البيطرية بمركز إسنا -إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور. محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية باسنا ولجنة التحصين التابعة لوحدة النمسا البيطرية -إدارة إسنا البيطرية برئاسة دكتورة.كوثر عبد الغنى رئيس وحدة النمسا البيطرية وعضوية الدكتورة.ماري غطاس طبيبة الابيديميولوجى والتأمين على الماشية بادارة اسنا البيطرية و لجنة التحصين  التابعة لوحدة العضايمة البيطرية برئاسة الدكتور دندراوى منصور).

كما عملت لجنة التحصين التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور هيثم محمد رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات ولجنة التحصين التابعة لوحدة ارمنت البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة دكتور.محمد حمزة رئيس وحدة ارمنت البيطرية، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة ارمنت البيطرية، ولجنة التحصين التابعة للوحدة البيطرية بالمحاميد-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور محمد عمر رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، وعضوية دكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية، ولجنة التحصين التابعة لوحدة بندر الأقصر البيطرية- إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية و لجنة التحصين التابعة لوحدة الكرنك البيطرية-إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور عبد الفتاح فهيم وعضوية الدكتور.ياسر محمود، ولجنة التحصين التابعة لإدارة القرنة البيطرية برئاسة دكتور.ابراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية و لجنة التحصين التابعة لوحدة الضبعية البيطرية-إدارة القرنة البيطرية برئاسة الدكتور أشرف جمال رئيس الوحدة بالضبعية، وعضوية دكتورة نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالأقصر .

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات، وتوعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم من هذه الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تعريف المواطنين أعراض المرض على الحيوانات المصابة-طرق نقل المرض ومصادر العدوى- التوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (1)
عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (1)

 

عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (2)
عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (2)

 

عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (3)
عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (3)

 

عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (4)
عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (4)

 

عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (5)
عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (5)

 

عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (6)
عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (6)

 

عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (7)
عمل لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (7)

 

 


الاقصر

بيطرى الاقصر

اخبار اليوم

تحصين المواشي

اخبار الاقصر

تحصين الماشية بالاقصر

اخبار المحافظات

الطب البيطرى

حملات تحصين المواشي

الطب البيطري بالاقصر



الموضوعات المتعلقة

شاهد أعمال لجان الطب البيطرى فى تحصين المواشى بقرى ومدن الأقصر.. صور

الأربعاء، 27 يوليه 2022 09:47 ص

الأقصر تواصل تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.. صور

الإثنين، 25 يوليه 2022 10:00 ص

لجنة من بيطرى الأقصر تتابع تحصين المواشى فى سوق أبو قليعى بأرمنت.. صور

السبت، 23 يوليه 2022 12:53 م

الطب البيطرى بالأقصر يواصل تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.. صور

السبت، 23 يوليه 2022 09:26 ص

الطب البيطرى بالأقصر يواصل تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الجمعة، 22 يوليه 2022 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة