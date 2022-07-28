اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 05:05 م
أكرم القصاص
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بيان من الشركة المتحدة بخصوص إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك

الخميس، 28 يوليه 2022 03:58 م
بيان من الشركة المتحدة بخصوص إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك، وتم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.
 
وتم اتخاذ القرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.
 
وتؤكد الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والأندية المصرية والجماهير المصرية وعلى خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة.
 

الشركة المتحدة

قناة الاهلي

قناة الزمالك

المتحدة للخدمات الاعلامية

قناة النادي الاهلي

قناة نادى الزمالك

اليوم السابع بلس





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