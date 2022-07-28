وقال بلاشتشاك - حسبما ذكر راديو يولندا اليوم الخميس، إن الطيارين الأمريكيين سيقومون بدوريات في سماء بولندا للتدريب مع زملائهم البولنديين، مشيرا إلى أن الطائرات ستتمركز في قاعدة "لاسك" الجوية بوسط بولندا.

وكانت بولندا قد أعلنت في أبريل الماضي عن تعزيز قوات الناتو على أراضي البلاد، حيث وصل عدد العسكريين البريطانيين في بولندا إلى 700 فرد، وتم نشر وحدات إضافية من قوات الهندسة ومشاة البحرية.

وفي سياق آخر، ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا، ارتفع إلى 5 ملايين و81 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة أن البلاد استقبلت الأربعاء، نحو 22 ألفا و500 لاجئ وافد من أوكرانيا، مقابل 21 ألفا و200 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر 17ر3 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا، وذلك منذ فبراير الماضي.

يشار إلى أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.