وقال مورافيتسكى - حسبما ذكر راديو بولندا الخميس، "نحن على استعداد للمساعدة في إخراج الحبوب من أوكرانيا، وإلا سيكون هناك نقص هائل في القمح والحبوب الأخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وأزمة اقتصادية عميقة في بلدان تلك المنطقة " .

وحذر مورافيتسكي من أنه في ظل مثل هذا السيناريو، يمكن أن تشهد أوروبا موجة كبيرة من الهجرة ، وستكون هناك توترات كبيرة بين أوروبا وأفريقيا، مشددا على أن بلاده ترغب في تجنب تكرار أزمة الهجرة التي حدثت قبل سنوات .

