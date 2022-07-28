بابا الفاتيكان يتعهد بتعزيز حقوق الشعوب الأصلية خلال ثالث جولة فى كندا

فاطمة شوقى

ندد البابا فرانسيس ، بابا الفاتيكان بـ "الاستعمال الأيديولوجى" خلال الجولة الثالثة في زيارته لكندا التي استمرت 6 أيام، وبدأت باعتذار عن إساءة معاملة أطفال من السكان الأصليين في المدارس الداخلية الكاثوليكية، كما أنه تعهد بتعزيز حقوق الشعوب الأصلية.

وأشارت إذاعة الفاتيكان إلى أن البابا فرانسيس ندد خلال كلمة ألقاها أمام المسئولين الكنديين الذين دعوه إلى اتخاذ إجراءات تؤدى إلى مصالحة حقيقية بين البلدين ، الفظائع التي ارتكبت في مراكز الكنيسة في البلاد.

وانتقد البابا البالغ من العمر 85 عامًا النظام المدرسي "المؤسف" وأعرب مرة أخرى عن "خزيه الشديد وألمه، وأجدد طلبي للتسامح عن الشر الذي ارتكبه العديد من المسيحيين للشعوب الأصلية".

وانتقد فرانسيس "العقلية الاستعمارية" للماضي ، مضيفًا أنه "حتى اليوم توجد أشكال عديدة من الاستعمار الأيديولوجي تتعارض مع واقع الحياة ، وتخنق الارتباط الطبيعي للشعوب بقيمها وتحاول اقتلاع تقاليدها وتقاليدها.

في خطابه ، دافع البابا عن التعددية الثقافية وتعهد بتعزيز حقوق الشعوب الأصلية و "دفع طريق الأخوة والصبر ... العمل من أجل التعافي والمصالحة".

من أواخر القرن التاسع عشر إلى التسعينيات ، أرسلت الحكومة الكندية حوالي 150.000 طفل إلى 139 مدرسة داخلية تديرها الكنيسة ، حيث تم عزلهم عن عائلاتهم ولغتهم وثقافتهم ، في محاولة للاستيعاب القسري.

وعانى الكثير منهم من الاعتداء الجسدي والجنسي ، ويعتقد أن الآلاف ماتوا بسبب المرض أو سوء التغذية أو الإهمال.

ولاقت اعتذارات فرانسيس المتكررة خلال زيارته استقبالًا جيدًا في كندا، على الرغم من أن العديد من السكان الأصليين حذروا من أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.

وذكّرت ماري سيمون ، أول حاكم عام من السكان الأصليين في كندا ،البابا فرانسيس بالعمل في كيبيك بحضور رئيس الوزراء جاستن ترودو، وقال "بغض النظر عن المكان الذي تستمع إلينا منه ... أنت على أرض السكان الأصليين".

وأشادت سايمون بالناجين من المدارس الداخلية الكاثوليكية الذين جاؤوا للاستماع إلى البابا بقلوب وعقول منفتحة ، وقالت إن البعض على استعداد للتسامح والبعض الآخر لا يزال يعيش في الألم ، ولكن الجميع على استعداد للاستماع"،مضيفة " زيارة البابا كانت "خطوة مهمة نحو مزيد من الحوار والإجراءات التي تؤدي إلى مصالحة حقيقية".

وكرر البابا رأيه بشأن الحرب في أوكرانيا ، محذرا من مخاطر "سباق التسلح واستراتيجيات الردع" و "الحروب الباردة الرهيبة والممتدة".

على طول الطريق السريع من المطار إلى قلعة كيبيك ، احتشد مئات الأشخاص الذين يحملون هواتف ذكية في أيديهم خلف الحواجز لرؤية البابا في سيارته البيضاء، وحمل البعض لافتات الترحيب وأعلام الفاتيكان.