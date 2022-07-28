اليوم السابع
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انقطاع المياه عن 5 مناطق رئيسية بالقاهرة غدا 8 ساعات

الخميس، 28 يوليه 2022 12:23 م
انقطاع المياه عن 5 مناطق رئيسية بالقاهرة غدا 8 ساعات انقطاع مياه - أرشيفية
كتب - سيد الخلفاوى

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تشهد مناطق "المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الامل حاليا - عزبة الهجانة سابقا" غدا الجمعة انقطاع فى مياه الشرب، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ان سبب الانقطاع القيام باعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحامات على خط قطر 1200 مم
 
وأوضحت الشركة أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت. 
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب

انقطاع المياه

المياه

القاهرة



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