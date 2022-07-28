انتداب المعمل الجنائى وطلب تحريات المباحث فى حريق منزل بكرداسة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بكرداسة، انتداب خبراء المعمل الجنائى لبيان السبب في نشوب حريق داخل منزل بكرداسة ، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أصدرت قرارها السابق.

في السياق ذاته وضعت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الإرشادات بسبب ارتفاع دراجات الحرارة لتجنب اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية لكثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية.

ونوهت إدارة الحماية المدنية عن عدة تحذيرات لمنع حرائق الشقق ومنها التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله، وقطع التيار الكهربائي عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات، مع صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري، ويجب التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.