وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 2022، قضت المادة الاولى منه بتعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيراً للدفاع، ويرقى إلى رتبه فريق، والدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، والمهندس مانع يسلم صالح بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة، والمهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق.



كما صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 20 لسنة 2022، قضت المادة الاولى منه بتعيين الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والامن.



وقضت المادة الثانية والأخيرة من القرارين بالعمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.