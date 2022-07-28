وأفادت التقديرات، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بأنه يمكن تقليل عدد الوفيات بشكل كبير حال تنفيذ إجراءات الإخلاء الشاملة بسرعة، وهو استنتاج دفع حكومة هوكايدو إلى مزيد من التعاون مع البلديات للاستعداد لأسوأ سيناريو.

وكانت الحكومة المركزية قد توقعت في ديسمبر أن ما يصل إلى 199 ألف قد يموتون في سبع مقاطعات بما في ذلك هوكايدو في حالة وقوع زلزال هائل على طول خنادق اليابان أو تشيشيما، مع توقع 137 ألف حالة وفاة في هوكايدو.

وأظهرت تقديرات الحكومة المركزية أن ما يصل إلى 19 ألف شخص يمكن أن يموتوا في سيناريو الزلزال نتيجة عدم القدرة على إيجاد مأوى مناسب أو الانجراف بسبب تسونامي أو نتيجة انخفاض حرارة الجسم. لكن حكومة هوكايدو قدرت أن 66 ألف شخص سيموتون، من خلال احتساب الأشخاص المحاصرين والمعزولين على الطرق أثناء عمليات الإخلاء.

وقالت حكومة هوكايدو، إنها ستستخدم التقديرات الجديدة للتوعية بسبل الوقاية من الكوارث ودمجها عند التنسيق مع الحكومات المحلية في النظر في تطوير البنية التحتية مثل مباني الإخلاء حال وقوع تسونامي.

