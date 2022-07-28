وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن عدد الإصابات فى العاصمة طوكيو تجاوز لأول مرة 40 ألف حالة يومية، موضحة أن السلطات الصحية سجلت اليوم 40 ألفا و406 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات فى البلاد 346 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 10 ملايين و380 ألفا و839 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشى الوباء تخطى 12 مليونا و154 ألفا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 ألفا و321 حالة وفاة.