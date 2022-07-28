اليوم السابع
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بحضور ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة..

"الهجرة" تناقش المحاور النهائية للمؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج

الخميس، 28 يوليه 2022 09:32 ص
"الهجرة" تناقش المحاور النهائية للمؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج وزارة الهجرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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استعدادا لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، استقبل السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، ممثلي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، للاتفاق على المحاور الرئيسية للنسخة الحالية، والمقرر انطلاقها في أغسطس 2022.
 
من ناحيته، أوضح السفير عمرو عباس، أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، حريصة على أن يقف هذا اللقاء على مقترحات وأفكار مختلف الجهات، لدعم المصريين بالخارج، انطلاقا من حرص الدولة المصرية على ربط أبنائنا بالخارج بالوطن، وتيسير الخدمات المقدمة لهم، بجانب تعريفهم بما يحدث من طفرة في العديد من المجالات.
 
وتابع عباس أن هناك جلسات اقتصادية وثقافية وخدمية، خلال فعاليات المؤتمر، متضمنة دعم الاستثمار العقاري بالتنسيق مع المصريين بالخارج، والتأكيد على أهمية وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، بجانب الفعاليات الثقافية، والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة.
 
وأكد السفير عمرو عباس، أن فعاليات المؤتمر ستشهد أيضا طرحا لما تقدمه مصر من طفرة تعليمية، وإطلاق جامعات وفقا لأحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى لقاءات تجمع المصريين بالخارج وممثلي الوزارات والمؤسسات، للرد على مقترحاتهم واستفساراتهم ووضع إطار واضح لتعزيز الخدمات المقدمة لأبنائنا بالخارج، وتعريف المصريين بها.
 
ومن ناحيتهم، أوضح المشاركون أن  هناك العديد من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وهناك الكثير من الخدمات التي سيتم تعريفهم بها أيضا خلال فعاليات المؤتمر، سواء الاستثمار العقاري أو تسهيل فتح الحسابات إليكترونيا، وإمكانية الاستثمار داخل مصر، سواء في مشروعات قائمة أو في أسهم البورصة المصرية وسوق المال.
 
واستعرض المشاركون ما تم تنفيذه من مجمعات صناعية، وطرحها للمصريين بالخارج للاستثمار فيها، وكذلك مدينة الربيكي  للجلود وإتاحة الفرصة المصريين بالخارج لضخ استثمارات في هذا المجال، وكذلك مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة من خدمات ومرافق يمكن الاستثمار فيها.
 
وأكد المشاركون من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، أن المناخ الاقتصادي في مصر به المزيد من الفرص الجيدة للمصريين بالخارج، بالإضافة لتيسير انطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق خارطة الاستثمار الصناعي، وتعديلات قوانين الاستثمار، ما يجعل السوق المصري واعدا للاستثمار في العديد من المجالات
 
وفي ختام اللقاء، أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات أن الاقتراحات التي تم تقديمها ستكون محل للنقاش والتنفيذ خلال فعاليات المؤتمر،  والذي يستضيف نحو 86 كيانا في 47 دولة،  مرحبا بمزيد من المقترحات والعروض التوضيحية خلال الأيام المقبلة، لوضع الجدول النهائي للمؤتمر.

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