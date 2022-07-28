اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات عن مصرع محصل شركة غاز سقط من الطابق الرابع بالطالبية

الخميس، 28 يوليه 2022 11:24 ص
النيابة تطلب التحريات عن مصرع محصل شركة غاز سقط من الطابق الرابع بالطالبية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالجيزة، رجال المباحث بسرعة التحريات في واقعة مصرع محصل بشركة غاز، نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في عقار بمنطقة الطالبية، ومن المقرر استدعاء اسرة وجيران الضحية للاستماع إلى أقوالهم .

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع في عقار بمنطقة الطالبية، وتم نقله إلى مستشفى الهرم، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب يعمل محصل بشركة غاز سقط من الطابق الرابع، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة نتيجة تدهور حالته الصحية

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.

 

 


النيابة العامة

امن الجيزة

مستشفى الهرم

سقوط محصل غاز



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