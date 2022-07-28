النقل الأزهرى يواصل أداء امتحانات الدور الثانى وطلاب رابعة ابتدائى يمتحنون القران

كتب لؤى على

يؤدى اليوم طلاب الصف الرابع امتحاناهم بالدور الثانى ،بمادة القران الكريم، والتربية الإسلامية - المهام الأدائية - ، فيما يمتحن طلاب الصف الخامس بمادتى القران الكريم والتربية الاسلامية .

و يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحانات مادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى "النحو" ، اما طلاب الصف الثانى الإعدادى يؤدون امتحاناتهم اليوم بمادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى "النحو والصرف".

كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمى اليوم بمادتى الفقه والجبر حساب المثلثات، أما الصف الثانى الثانوى للقسم العلمى فيؤدون امتحاناتهم بمادتى الفقه والجبر .

أما طلاب القسم الأدبى الصف الأول يؤدون امتحاناتهم اليوم بمادتى الفقه وعلم النفس، أما طلاب الصف الثانى بمادتى الفقه والعروض والقافية.

فيما تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأربعاء 10 أغسطس، حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فيبدأون امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.