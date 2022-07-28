المكسيك تضبط 1.6 طن كوكايين بقيمة 19 مليون يورو قادمة من كولومبيا

فاطمة شوقى

تواصل السلطات المكسيكية إحباط محاولات تهريب المخدرات، وضبطت الشرطة مقطورتين محملتين بحوالي 1.6 طن من الكوكايين قادمة من كولومبيا ، كما أنها اعتقلت 4 أشخاص لاتهامهم بتهريب المخدرات، حسبما قالت صحيفة "إلـ اونيبرسال".

وقالت السلطات الكولومبية في تقرير لها إن التحقيقات الأولى التي أجرتها الشرطة المكسيكية تشير إلى أن شحنة الكوكايين جاءت من كولومبيا عن طريق البحر ووصلت إلى ساحل أواكساكا ، حيث يتم نقلها عن طريق البر إلى مكسيكو سيتى، وكانت من المفترض أن يتم تهريبها مجددا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشار وزير الداخلية المكسيكية، عمر جارسيا ، إلى أن الشحنة تقدر قيمتها بـ 400 مليون بيزو مكسيكي – أكثر من 19.3 مليون يورو - في السوق السوداء ، على الرغم من أن سعرها قد يكون أكبر من السعر الذي وصل إليه.

وأضاف جارسيا "تشير التقديرات إلى أن وزن المخدرات أكثر من 1500 كيلوجرام تقريبًا ، لذلك سنتحدث ، إلى حد بعيد ، عن أكبر ضبط للكوكايين في مكسيكو سيتي ، وهو ما يمثل ضربة قوية للهيكل المالى للمجرمين ومنظمات تهريب المخدرات".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين حتى الآن لم يؤكدوا ما إذا كانت عملية تهريب المخدرات قد نظمتها عصابة سينالوا أم مجموعة آخرى، وقال بحسب صحيفة "ميلينيو" الكولومبية "لا نحب التكهن حتى تكون لدينا معلومات كاملة".