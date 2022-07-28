المشدد 15 سنة للمتهم بالاشتراك مع آخرين فى قتل مواطن بهدف سرقته بالشرقية

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية ليوم 28 ابريل المنصرم،عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة المستشفي المركزى بوصول " محمد ص ج " جثة هامدة.اثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر،وتبين أثناء سيره بالطريق العام بدائرة صان الحجر،اعترض طريقه 5اشخاص وقاموا بتروبعه بالأسلحة النارية وعندما اعتراضهم قاموا بإصابته بطلق ناري أودى حياته في الحال.

وتبين من التحريات قيام. محمد ك م عامل زراعى مقيم صان الحجر بالاشتراك مع 4اخرين سبق محاكتهم بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهمين واحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق،وسبق محاكمتهم وقام المتهم الثالث الهارب أثناء المحاكمة بعمل إعادة إجراءات،وقررت المحكمة تأجيل محاكمته للغد.