وقال بيسكوف للصحفيين ، تعليقا على ما ورد في الصحيفة الأمريكية، الخميس، "هذا ليس تصريحا من الإدارة الأمريكية، وإنما مقال في إحدى الصحف " .

وأضاف بيسكوف: " للأسف، حتى الصحف الأكثر شهرة في الوقت الحاضر لا تتورع عن نشر كافة أنواع الأخبار الزائفة" ، مشيرا إلى أن هذا أصبح ممارسة نراها تنتشر أكثر فأكثر ويجب التعامل مع ذلك على هذا الأساس " .

يُذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي تُقدر خسائر القوات الروسية في أوكرانيا بنحو 75 ألفا بين قتيل وجريح. وكان مدير الاستخبارات في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ذكر مؤخرا أن خسائر روسيا تقدر بنحو 60 ألف جندي بين قتيل وجريح .