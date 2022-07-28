اليوم السابع
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القوى العاملة: استخراج 1971 رخصة مزاولة الحرفة ببنى سويف

الخميس، 28 يوليه 2022 09:34 ص
القوى العاملة: استخراج 1971 رخصة مزاولة الحرفة ببنى سويف وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 751 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 4 شباب " قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2445  شاباً منهم 13 " قادرون باختلاف "، فضلاً عن استخراج 1117 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و 854 شهادة قياس مستوى المهارة .
 
تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  يونيو  الماضي  قامت المديرية بالتفتيش على 726 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 766 عاملا ، وعقد 5 ندوات توعية ، كما تم التفتيش على 180 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 41 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .
 
وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية  والاجتماعية لـ"العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 8 منح مولود جديد بمبلغ 16 ألف جنيه ، ومنحة زواج بإجمالى 3000 جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 ، فضلاً عن صرف منحة رعاية صحية لعامل لعمل عملية جراحية كبرى .
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة ببنى سويف

العمالة غير المنتظمة

التفتيش العمالى



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