القومى للمرأة يهنئ اللواء منال عاطف لترقيتها لمدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالداخلية

كتب محمود راغب

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى اللواء منال عاطف، لترقيتها لمنصب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، وذلك ضمن حركة الشرطة السنوية 2022 التى أصدرتها وزارة الداخلية .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول سيدة على رأس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزاره الداخلية، مؤكدة أن هذا المنصب مستحق للواء منال عاطف لجهودها المثمرة خلال السنوات الماضية فى مناهضة العنف ضد المرأة المرأة ، وفى تقديم الدعم النفسى لضحايا العنف الأسرى ، مضيفة أن هذه الترقية تعد إنتصارا جديد للمرأة المصرية وامتداد لجهود وزارة الداخلية في تمكين المرأةالمصرية.