اليوم السابع
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القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1444

الخميس، 28 يوليه 2022 10:06 ص
القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1444 القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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احتفلت القوات المسلحة بحلول ذكرى العام الهجرى الجديد 1444هــ فى إحتفالية نظمتها بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحى.
 
وألقى الدكتور طارق عبد الحميد من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالاً وتعظيماً لمبادئها وأهدافها التى نلتمس منها نبراسا يضيئ لنا الطريق فى شتى مناحى الحياة كشعب وجيش يتمسك بقيمه وعقيدته ، وأن المسلمين إنتقلوا بعدها من الضعف إلى القوة لينشروا قيم ومبادئ الإسلام فى شتى بقاع العالم. 
 
وألقى اللواء أركان حرب وليد حمودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة أكد خلالها على أن رجال القوات المسلحة يضربون المثل فى الصدق والاخلاص والتفانى مقتدين بصاحب الهجرة النبوية الشريفة (محمد صلوات الله عليه وسلامه ) فيما يحملونه من مهام ومسئوليات والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة التى تحفظ أمن الوطن وإستقراره وقدسية وسلامة أراضيه ، مشيراً إلى أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تحمل العديد من القيم والمعانى التى نحتاجها اليوم بالتجرد والإنضباط وإعلاء مصلحة الوطن فى كل أمور حياتنا.
 
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
 
 

القوات المسلحه

العام الهجرى

الجيش المصرى



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