القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة المساكن بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في ضبط أحد الأشخاص بحلوان لقيامه بسرقة مسكن بأسلوب"كسر الباب" وإعادة كافة المسروقات ، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه ، وسرقة ( شاشة – هاتف محمول) .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الباب "، كما أقر بإرتكابه واقعة سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.