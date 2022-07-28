القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة السيارات فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص في السلام لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب"المفتاح المصطنع" لمساومته على إعادتها إليه مقابل مبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، كما أقر بقيامه بإخفاء السيارة المستولى عليها بقصد مساومة مالكها على دفع مبلغ مالى نظير إعادتها ، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.