العثور على جثة مُسن متحللة في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عثر الأهالي بمنطقة التعاونيات في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على جثة مُسن داخل منزله.

تلقي الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور بوصول "محمد .ر" 61 سنه، بتعاونيات الزهور عمارة سعد زغلول مدخل 3، ومتوفي منذ 5 أيام.

تم تحرير محضر بالواقعة، ووضع الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول أسباب الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.