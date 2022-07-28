العثور على جثة مُسنة متحللة داخل منزلها في حي المناخ ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عثر الأهالى على جثة سيدة مُسنة متوفية منذ 5 أيام، مساء اليوم الخميس، داخل منزلها فى منطقة الأمين الجديد بنطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد.

وورد بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة ببورسعيد، بالعثور على جثة سيدة متحللة داخل منزلها، وعلى الفور توجه رجال الإسعاف والمباحث إلى منطقة الأمين الجديد.

ويقوم رجال الإسعاف بنقل جثة كوثر عباس إبراهيم 67 سنة، بمساكن الأمين الجديد عماره 167، إلي مشرحة مستشفي الزهور المركزي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وجاري تحرير محضر بالواقعة ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.