اليوم السابع
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العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالشرقية.. والتحريات: وفاة طبيعية

الخميس، 28 يوليه 2022 10:37 ص
العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالشرقية.. والتحريات: وفاة طبيعية جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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توفيت ربة منزل بمحافظة الشرقية في العقد السابع من العمر، داخل مسكنها بقرية الطيبة بمحافظة الشرقية، حيث أبلغ أحد أقاربها الشرطة بالعثور عليها متوفية داخل مسكنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق لموقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات الأولية، استبعاد وجود شبهة جنائية في الوفاة، أن المتوفية تعيش بمفردها، بعد انفصالها عن زوجها الذي يعيش بمحافظة الإسماعيلية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة من قبل مفتش الصحة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية في الجثمان.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي الاحرار التعليمى بوصول " ن خ إ " 68  عامربة منزل مقيمة قرية الطيبة دائرة مركز الزقازيق،  جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.  

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.



 


الشرقية

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