الصين تهدد بالرد عسكريا حال الإصرار على زيارة نانسى بيلوسى لتايوان

كتب محمد جمال

أطلقت الخارجية الصينية العديد من التهديدات إلى أمريكا فى حال الإصرار على زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكية نانسى بيلوسى إلى تايوان، مهددة بالرد عسكريًّا على تلك الخطوة، وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقريرها، أن تايوان تستعد لهجوم محتمل في مناوراتها العسكرية السنوية مع تزايد المخاوف من العدوان عبر المضيق. وهذا الخوف يأتي من الغضب في بكين ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المحتملة إلى تايوان.

وقالت "سي إن إن" في تقريرها، إن الصين تستعد لرد عسكري صادم على زيارة بيلوسي إلى تايوان، مؤكدة أن طائرة عسكرية لجيش التحرير الشعبي سترافق طائرة بيلوسي لدخول الجزيرة.

وفي سياق متصل ذكرت السي إن إن نقلًا عن مسئوول أمريكي، أن الصين قد تفرض منطقة حظر طيران حول جزيرة تايوان، إلا أن الحكومة في بكين لم تعلن عن أي تفاصيل حول كيفية الرد.

ومن جانبها اعتبرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية اليوم الخميس، أن رحلة نانسي بيلوسي، إلى تايوان ”لا معنى لها“ في هذا التوقيت المشحون الذي يشهد تدهورا في العلاقات الأمريكية الصينية.

وقالت المجلة إن زيارة بيلوسي، تعد بلا شك ”لفتة عظيمة“، ولكن لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها استعراض للقوة، حيث وصلت العلاقات الأمريكية الصينية إلى مستوى متدن للغاية.

وتحت عنوان ”هل ستزور بيلوسي، نقطة الصراع المثير؟“، ذكرت المجلة أن الرحلة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان قد تسببت في ضجة كبيرة في واشنطن ”مع حديث لاذع عن أن الصين قد تسقط طائرتها أو أن الزيارة قد تؤدي إلى أزمة شاملة“.

وأضافت: “سكب المسؤولون الأمريكيون الماء البارد على بعض المزاعم الصينية، بينما لا يزالون يعبرون عن مخاوفهم بشأن توقيت الزيارة“، مشيرة إلى أن ”الغرض الدقيق من رحلة بيلوسي – وهي معارضة قوية للحزب الشيوعي الصيني – غير واضح“.

وتابعت: ”إن وسائل الإعلام والمسؤولين الصينيين تكره بيلوسي بشدة. وسينظر إلى الزيارة على أنها فشل من جانب تشين جانج – سفير بكين لدى واشنطن – ودبلوماسيين آخرين في الولايات المتحدة“.

ودعت المجلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى ”الدراسة الحكيمة“ لرد فعل بكين تجاه الزيارة، إن تمت.

وأردفت: ”تتمثل إحدى المشكلات في أن القيادة الصينية تفترض أن مثل هذه القرارات تتخذ من أعلى إلى أسفل، إذ يتحدث بايدن، مع نظيره الصيني شي جين بينج اليوم الخميس، لكن من غير المرجح أن يتمكن من إقناعه بأنه لا يستطيع منع رئيس مجلس النواب من السفر“.

من جهتها، قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إن الجيش التايواني أعلن ”جاهزيته للرد على أي غزو صيني محتمل على النمط الأوكراني“، وذلك حتى مع تقليل خبراء الأمن التايوانيين من حدوث عدوان صيني محتمل بسبب زيارة بيلوسي إلى تايوان.