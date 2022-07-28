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الصحة تكشف الأعراض الخفية للإصابة بسرطان الكبد.. تفاصيل

الخميس، 28 يوليه 2022 01:40 م
الصحة تكشف الأعراض الخفية للإصابة بسرطان الكبد.. تفاصيل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الأعراض الغير ظاهرة للمرضى المصابين بسرطان الكبد، حيث تتضمن الاستسقاء، ونقص حاد فى الوزن، وارتفاع نسبة الصفراء وخلل فى وظائف الكبد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد، تستهدف تقديم العلاج بالمجان، لكل المواطنين المصابين بالمرض.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن أورام الكبد، وعمل التحاليل المطلوبة للمريض خاصة الأكثر عرضة  للإصابة بالسرطان، وهم مرضى التليف الكبدى ومرضى فيروس سى وبى .


الصحة

سرطان الكبد

الكبد



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