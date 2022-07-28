الصحة بالدقهلية تستقبل وفد منظمة "جافى" لمتابعة أعمال لقاح فيروس كورونا

فريق المحافظات

استقبل الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وفد من منظمة جاڤي (منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI)، ووفد من لجنة طعوم وزارة الصحة، وذلك لتقييم أعمال تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.



وضم الوفد الدكتور عصام إسماعيل عثمان، مدير البرنامج الموسع للتطعيمات، ومساعديه، وبحضور الدكتورة آلاء عبد الفتاح، عضو المكتب الفنى للدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون المبادرات ومشروعات الصحة العامة، والدكتور قدري محمد عبد القادر، مسئول وحدة اللقاحات والأمصال بقطاع الوقائي بوزارة الصحة، وقيادات المديرية الدكتوة عبير عبد الغني، وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.



واستهل "مكين" الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتم مناقشة جميع الأعمال المتعلقة بأعمال التطعيم منذ بدء فترة التطعيم وحتى تاريخه.



كما قام الوفد بزيارة مخزن الطعوم الرئيسي بالمديرية، ومراجعة الطعوم الواردة من وزارة الصحة والأرصدة المتبقية بالمخزن، والمنصرف للإدارات الصحية، ومنافذ تقديم الخدمة ومراجعة البرنامج الإلكتروني للتسجيل بمنظومة لقاح كورونا، وتم مراجعة كفاءة معدات نقل الطعوم ومراجعة سلسلة التبريد بالمحافظة.



وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد بمدى التنسيق الجيد بمحافظة الدقهلية، ومطابقة العمل للتعليمات والأدلة الإرشادية.





جانب من اللقاء



جانب من اللقاء