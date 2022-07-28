وقال مانجر، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن المتظاهرين يخططون لإثارة قضايا سياسية خلال المباراة الخيرية، مضيفا أن مهمة الشرطة في الموقع هي حماية أعضاء الكونجرس خلال هذه الفعالية العائلية، لذلك تم وضع خطة أمنية قوية، موجها الدعوة لأي شخص يريد إثارة الشغب خلال هذا الحدث الرياضي الخيري إلى البقاء في منزله، محذرا من أنه لن يكون هناك تسامح مع أي أحداث عنف أو خروج عن القانون.

يذكر أن مباراة البيسبول للكونجرس مباراة تجرى كل عام كمنافسة ودية من جانب أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري وقد بدأ هذا التقليد منذ عام 1909 وهي لصالح الجمعيات الخيرية.