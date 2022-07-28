السيطرة علي حريق بكمية من الكتان بقطعة أرض في الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، مساء اليوم، من السيطرة علي حريق نشب بكمية من الكتان مخزنة بقطعة أرض بقرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي، وذلك دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، باندلاع حريق هائل فى محصول الكتان داخل قطعة أرض ملك "بكر ب" يستخدمها الأهالي في تخزين محصول الكتان.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران، قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات، كما جري الدفع باللوادر لفصل المحصول، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.