اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمنزل بالقنطرة غرب في الإسماعيلية دون خسائر بشرية

الخميس، 28 يوليه 2022 11:54 م
السيطرة على حريق بمنزل بالقنطرة غرب في الإسماعيلية دون خسائر بشرية سيارات إطفاء - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن الإسماعيلية على حريق بمنزل ريفى من طابق واحد دون خسائر بشرية بمنطقة خليج إسحاق بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ بحريق منزل ريفى بمنطقة خليج إسحاق دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارتى إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة ولا توجد اي خسائر بشرية، وجار تحرير المحضر اللازم بالحريق لمعرفة أسباب وقوعه.


الإسماعيلية

الحماية المدنية

اسعاف الاسماعيلية

القنطرة غرب



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