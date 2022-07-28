"الزراعة" تواصل طرح البيض بأسعار مخفضة لا تتجاوز 58 جنيهًا للكرتونة

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى طرح البيض فى منافذها بأسعار أقل من السوق بنحو 30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال طرح سلع غذائية يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يتم طرح كرتونة البيض بـ 58 جنيهًا والأحمر بـ 60 جنيهًا والأسعار مرشحة للانخفاض، مشيرًا إلى أنه سوف يتم طرح كميات فى منافذ الوزارة بالإضافة إلى سيارات تتحرك إلى بعض ميادين القاهرة والجيزة، وذلكفى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن.

أكد القصير " نعمل على احداث التوازن فى السوق للحفاظ على الاستمرارية، ورئيس الوزراء يتابع ملف أسعار البيض فى الأسواق".

وأشار وزير الزراعة، إلى أن البورصة هى أساس تسعير البيض فى الأسواق وأن المحلات ترفع سعر الكرتونة، لافتا إلى أن ضرورة الأخذ فى الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتبارها صناعة قوية ورائدة واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا فى الأسواق، مستبعدًا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أعلى.