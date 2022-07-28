اليوم السابع
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الرى: إزالة 21 مخالفة على النيل فى المنوفية وكفر الشيخ

الخميس، 28 يوليه 2022 04:48 م
الرى: إزالة 21 مخالفة على النيل فى المنوفية وكفر الشيخ وزارة الرى
كتبت: أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة التعديات على نهر النيل فى "المنوفية -الاقصر"، حيث تم ازالة 21 مخالفة ليصل اجمالى  ما تم ازالته حوالى 77 ألف و 720 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها كافةالأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .

أوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشرفومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.


وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات



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