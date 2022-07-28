الرعاية الصحية: علاج حالتين تعانيان من "الأكاليزيا" بدون جراحة فى بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء واحدة من أكبر ورش عمل مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة والمتخصصة في تقنيات مناظير الفراغ الثالث والذكاء الاصطناعي، وذلك بمستشفى المبرة التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت، أنه ولأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل تم علاج حالتين تعانيان من مرض "الأكاليزيا" عن طريق التقنية الأحدث في العالم (POEM)، وهي شق عضلة الفؤاد بالمنظار الباطني بدون جراحة.

وتابعت: بأنها تعد المرة الأولى في هيئة الرعاية الصحية استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي المناظير للتشخيص المبكر لأورام الجهاز الهضمي، لافتة أن مصر تعد من البلاد الرائدة في التقنية الحديثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستكملت، بأن المناظير أجريت بواسطة الدكتور أحمد مدكور، رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بإحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، مشيرة إلى أن الدكتور أحمد مدكور يعد أحد خبراء تقنيات مناظير الفراغ الثالث في مصر والشرق الأوسط.

ولفتت، أن فرع هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد تعد سباقة في استعمال تقنيات الفراغ الثالث حيث تم استئصال جيب من البلعوم بالمنظار لمريض العام الماضي.

وأكدت، توفير أحدث التجهيزات اللازمة بوحدة المناظير بمجمع الشفاء الطبي التابع للهيئة ببورسعيد، والجاري تجهيزه حاليًا من خلال ضم مستشفيي التضامن والمبرة ببورسعيد وربطهما بشكل متطور، فضلاً عن برنامج تدخلات مناظير الفراغ الثالث في هيئة الرعاية الصحية لخدمة مرضى أورام الجهاز الهضمي واضطراب حركية الجهاز الهضمي.

ومن جانبه، تطرق الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن الحالتين اللتان تم عرض حالتهما على قسم المناظير التداخلية بمجمع الشفاء الطبي، والحالة الأولى لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، تعاني من مرض الأكاليزيا مع قئ مستمر وفقدان في الوزن وعدم القدرة على البلع، وقامت بعمل علاج سابق عن طريق التدخل الجراحي من عدة سنوات مع عدم نجاح العملية، ورغم تعقيد الحالة تم عرضها على قسم المناظير التداخلية بمجمع الشفاء الطبي، وكان القرار عمل شق لعضلة المرئ المتشنجة بالمنظار، وتم عمل العملية في أقل من ساعة وخروج المريضة من المستشفى بعد أقل من 72 ساعة بعد تحسن تام لحالتها، والقدرة على البلع بعد سنوات من المعاناة.

وتابع: أن الحالة الثانية لمريضة تعانى من مرض الأكاليزيا مع أعراض شديدة متمثلة في صعوبة البلع والقئ المستمر، ورغم أن المريضة من محافظة خارج نطاق تغطية التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، فقد قصدت العلاج بالتقنية الحديثة في مجمع الشفاء الطبي (POEM)، والتي لا تتوافر إلا في مراكز معدودة على مستوى الجمهورية، وقد تم عمل شق لعضلة المرئ بالمنظار بدون تدخل جراحي وخروج المريضة بتحسن تام في الأعراض.

ولفتت هيئة الرعاية الصحية، أنه للمرة الأولى يتم استعمال تقنيات الذكاء الإصطناعي في مناظير الجهاز الهضمي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي استخدمت أيضًا لتشخيص حالتان لأورام بالقولون، وتحديد طريقة العلاج المناسبة التي تستخدم لتقييم الزوائد اللحمية في القولون، وتحديد طريقة العلاج المثلى.

وأكدت الهيئة، نجاح انعقاد ورشة العمل سالفة الذِكر من خلال استشاريي قسم الجهاز الهضمي بالمستشفى، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وجامعة الأزهر وجامعة حلوان، وذلك بالتنسيق مع الدكتور رامي إداري الوحدة، وتحت رعاية الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور أحمد حسن سالم نائب مدير فرع الهيئة، والدكتور حازم شوشة نائب مدير مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد.