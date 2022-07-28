الرابع فى الثانوية الأزهرية: حلمى الالتحاق بكلية الطب ومثلى الأعلى فى الحياة والدى

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الفرحة تعم منزل الطالبة يسرا عبد الملك عبد الملك تركى، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية، عقب تلقيهم خبر تفوقه ضمن العشر الأوائل على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية.

وتقول يسرا عبد الملك تركى الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية، لم أتوقع نهائيا حصول على مركز ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية ولكن جاء ذلك بتوفيق الله وبتعب شهور من المذكرة فى الثانوية الأزهرية .

وتشير الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية كنت أذاكر يوميا مايقرب من 6 ساعات، وتؤكد حلمى الالتحاق بكلية الطب جامعة الأزهر منذ الصغر الآن بفضل الله تحقق الحلم ، ومثلى الاعلى فى الحياة والد الدكتور عبد الملك عبد الملك تركى أستاذ القانون .



يسرا عبد الملك الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية



يسرا عبد الملك الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية



يسرا عبد الملك الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية



يسرا عبد الملك الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية



يسرا عبد الملك الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية



يسرا عبد الملك الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية