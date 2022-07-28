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الرابع بالثانوية الأزهرية مكفوفين: "كنت بذاكر 48 ساعة بدون نوم وحفظت القرآن فى سن التاسعة"

الخميس، 28 يوليه 2022 09:57 م
الرابع بالثانوية الأزهرية مكفوفين: "كنت بذاكر 48 ساعة بدون نوم وحفظت القرآن فى سن التاسعة" إبراهيم أشرف الرابع على الجمهورية للثانوية الأزهرية مكفوفين
فريق المحافظات

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التقى اليوم السابع، الطالب إبراهيم أشرف الرابع على الجمهورية للشهادة الثانوية الأزهرية للمكفوفين، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال إبراهيم أشرف، إنه كان يسعي للحصول علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية الثانوية العامة الازهرية واجتهد طوال العام الماضي لدرجة أنه كان لا ينام لمدة 48 ساعة ولكن الحمد لله أن حلمي تحقق وحصلت علي الرابع علي الجمهورية، وسوف التحق بالكلية التي أتمناها وهي كلية الدراسات الاسلامية والعربية جامعة الأزهر.

وأضاف أبراهيم لـ " اليوم السابع " أن طموحه كان أن يكون ضمن أوائل الجمهورية وخاصة الأول وقيام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالاتصال به ويبلغه بنتيجة الامتحانات، مضيفا شيخ الأزهر مثلي الأعلي وأحبه كثيرا وأتمني أن تكون هناك دعوة ومقابلته لأنه رمز لكل مصري وأزهري .

وأكد الطالب أن سبب تفوقه هو المحافظة علي القرآن الكريم وأنه حفظ القرآن وهو سن التاسعة من عمره وأن والديه لهما الفضل، بعد الله، في تفوقه الدارسي، مضيفا أن والدته كنت تسهر طوال الليل حتي تلبي له طلباته كما أن لديه شقيق يدعي محمد اشرف كان يراجع المناهج بصفة مستمرة.

وأشار إبراهيم أشرف إلى أن الإعاقة ليست سبب في تعطيل أحد عن الكفاح وهي أكبر دافع كان سبب في تفوقه وأسراره علي أن يكون في المقدمة والنجاح لا يعرف مبصر أو معاق.

 

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