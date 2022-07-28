كتب محمد جمال

نشرت شبكة سكاى نيوز عربية تفاصيل الاتصال الهاتفى بين الرئيس الصينى والرئيس الأمريكى جو بايدن وأكدت أن الرئيس الصينى شي جين بينج أبلغ نظيره الأمريكى جو بايدن أنه يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" فيما يتعلق بتايوان.

وأكدت أن الرئيس الصينى قال لبايدن خلال مكالمة هاتفية: "أولئك الذين يلعبون بالنار سيحترقون فقط، وآمل أن يرى الجانب الأمريكي ذلك بوضوح"، وأكد شى معارضة الصين بشدة استقلال تايوان وتدخل القوى الخارجية.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس خامس اتصال هاتفي، استمر لأكثر من ساعتين، مع نظيره الصيني شي جين بينج وسط مخاوف متزايدة بخصوص زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المحتملة لتايوان.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، إن بلاده ستتصرف بقوة للرد بحزم على الزيارة المخطط لها من جانب رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسى إلى تايوان، وستتخذ إجراءات مضادة إذا أصر الجانب الأمريكي على إجراء الزيارة.