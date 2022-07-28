واعتبر الرئيس الأمريكي أن القانون يفي بالوعود التي قطعتها واشنطن منذ سنين، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حدا أدنى للضرائب المفروضة على الشركات بـ15 بالمئة، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/.



وشدد بايدن - في الوقت ذاته - على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين وتظل رائدة في مجال الأبحاث.



وحث بايدن، الكونجرس على تمرير القانون المقترح"، موضحا أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل حياة الأمريكيين ويخفف ضغط التضخم.