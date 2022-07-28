اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 04:11 ص
أكرم القصاص
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"الدفاع التونسية" تواصل جهود إخماد الحرائق بمنطقة بين عين بوسعدية وقصر اللمسة

الخميس، 28 يوليه 2022 04:00 ص
"الدفاع التونسية" تواصل جهود إخماد الحرائق بمنطقة بين عين بوسعدية وقصر اللمسة تونس - أرشيفية
وكالات

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 أكدت وزارة الدفاع التونسية أن وحدات الحماية المدنية تعمل، معززة بوحدات من الحرس الوطني وأعوان إدارة الغابات وجيش الطيران، على السيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس بين منطقتي عين بوسعدية وقصر اللمسة (المنطقة الحدودية بين ولايتي سليانة والقيروان)، حيث تم توجيه طائرة عسكرية مجهزة وطائرات عمودية لإطفاء الحرائق في ظلّ صعوبة التضاريس واستحالة الوصول إلى القمم. 
 
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن لجنة تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف والي سليانة والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية حيث تمّ توجيه 18 شاحنة إطفاء و5 شاحنات وآلة كاسحة تابعة لوزارة التجهيز والإسكان، فضلا عن قيام طائرة عسكرية بطلعات جوية مع اتخاذ بعض الإجراءات الاستباقية لحماية التجمعات السكنية بتوفير حافلات وسيارات إسعاف لإجلاء السكان بعد أن تمّ إجلاء 28 شخصا.
 
وأضافت أن هناك جهود تبذل لإخماد بعض الجيوب النارية التي اندلعت منذ  الاثنين، بجبل القيتون من معتمدية الوسلاتية (برقو من جهة ولاية سليانة)، حيث تمّ توجيه 8 شاحنات إطفاء ومعدات أخرى تابعة للإدارة العامة للغابات ووزارة التجهيز والإسكان.
 
وأشارت الوزارة إلى أن مجهودات وحدات الحماية المدنية بولاية سليانة تتواصل لليوم الرابع على التوالي معززة بوحدات من الحرس والجيش الوطنيين وأعوان الغابات للسيطرة على الحرائق التي اندلعت مؤخرا بسلسلة جبل السرج، حيث تمّ أمس إخماد الحريق الذي شبّ بجبل البياضة بمعتمدية برقو.

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