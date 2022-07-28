الخزانة الأمريكية: نصف التضخم سببه ارتفاع أسعار النفط والغذاء جراء الحرب الأوكرانية

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية أن قانون خفض التضخم سينعكس بالإيجاب على جودة الرعاية الصحية وأسعارها.
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين - في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/ - أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزمة بتخفيض التكاليف للأمريكيين، وأن الاقتصاد دخل مرحلة جديدة تركز على النمو الثابت والمستقر.
وأوضحت المسؤولة الأمريكية أن نصف التضخم سببه ارتفاع أسعار النفط والغذاء جراء الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن الاقتصاد الأمريكي ما زال صامدا في وجه العواصف.
يذكرأن، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قانون خفض التضخم لعام 2022 سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة .
واعتبر الرئيس الأمريكي أن القانون يفي بالوعود التي قطعتها واشنطن منذ سنين، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حدا أدنى للضرائب المفروضة على الشركات بـ15 بالمئة، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/.
وشدد بايدن - في الوقت ذاته - على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين وتظل رائدة في مجال الأبحاث.
وحث بايدن، الكونجرس على تمرير القانون المقترح"، موضحا أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل حياة الأمريكيين ويخفف ضغط التضخم.
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