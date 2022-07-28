اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 07:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تعقد اجتماعها اليوم بالعلمين الجديدة ومؤتمر للإعلان عن القرارات

الخميس، 28 يوليه 2022 07:04 ص
الحكومة تعقد اجتماعها اليوم بالعلمين الجديدة ومؤتمر للإعلان عن القرارات د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت - هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الخميس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعلمين الجديدة ، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي للإعلان عن القرارات التى تم الموافقة عليها ومناقشتها.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،قد عقد اجتماعاً لمُتابعة الجهود المُتخذة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن عدد من المواقع في شرق القاهرة، مشيراً إلى أن هذه التكليفات ترتبط بتحسين الخدمات المقدمة، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة المصرية.
 
 

اجتماع الحكومة الاسبوعي

العلمين الجديدة

اجتماع الحكومة

اجراءات الحماية الاجتماعية



الموضوعات المتعلقة

الحكومة: إنشاء 700 ملعب خماسى ضمن مستهدفات الدولة بقطاع الشباب بخطة 2023

الخميس، 28 يوليه 2022 04:30 ص

الحكومة: خطة 2023 تستهدف تغطية 99.5٪ من الجمهورية بمياه الشرب

الخميس، 28 يوليه 2022 03:00 ص

قطاع الزراعة داعم أساسى للأمن القومى.. الحكومة تسعى لزيادة الإنتاج الزراعى لـ1.37 تريليون جنيه وتحسين المساحة المحصولية لتصل لـ19مليون فدان بنهاية عام 22/2023.. وخطة لزيادة الصادرات الزراعية لـ 3.6 مليار دولار

الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:00 م

الحكومة تخصص 545 مليون جنيه دعما لصغار المزارعين بالموازنة الجديدة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 03:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة