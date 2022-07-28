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الحبس والغرامة عقوبة تلقى تمويل من جهاز تنمية المشروعات بأوراق مزورة

الخميس، 28 يوليه 2022 06:15 ص
الحبس والغرامة عقوبة تلقى تمويل من جهاز تنمية المشروعات بأوراق مزورة مجلس النواب
كتب محمود حسين

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حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة الحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات والتصرف فيها فى غير الأغراض المخصصة لها، أو تزوير أوراق للحصول على تمويل.

وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

-  تلقى تمويل من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.

وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.


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