وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير قواعد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة كما تم رفع المعاناة الملقاة على عاتق السكان المحليين.

وكانت القوات المسلحة الصومالية قد كثّفت في الآونة الأخيرة عملياتها الأمنية ضد مليشيات الشباب في أقاليم جوبا، وشبيلي السفلى، لتصفية الإرهابيين من كافة أرجاء البلاد.