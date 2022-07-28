الثانى بالثانوية الأزهرية مكفوفين: ختمت القرآن الكريم فى عمر الـ10 أعوام

وأضاف خالد، أنه من قرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، مشيرا إلى أنه كان متأكداً من حصولة على مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية.

وقال خالد إنه كان يذاكر من 7 إلى 15 ساعة يوميا، مشيرا إلى أنه يخطط للالتحاق بكلية اللغة العربية.

وأضاف خالد أن والديه سر تفوقه وأنه والده يعمل موجه لغة إنجليزية بمحافظة بنى سويف ولديه أربعة أشقاء منهم شقيقة محمد فى التعليم الأزهرى.