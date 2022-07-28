الثالثة علمى بالثانوية الأزهرية: قاطعت السوشيال ميديا وسألتحق بكلية الطب

وأوضحت "ريهام" خلال حديثها لـ "اليوم السابع"، أنها تتمنى الإلتحاق بكلية الطب البشري، مشيرة إلى أنها حفظت القرآن في سن الثامنة، واختارت هي وشقيقها الأصغر الالتحاق بالأزهر لتعلم علوم الدنيا والدين، وأن القرآن أثر فيها وجعلها من المتفوقين حيث كانت الثانية على المحافظة في الشهادتين الابتدائية والإعدادية، كما أنها كانت تذاكر 8 ساعات يوميا.

وأشارت الثالثة على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية، أنها قاطعت وسائل التواصل الاجتماعي، واكتفت بالدروس الـ "أون لاين"، موضحة أن تفوقها في الثانوية الأزهرية 2022 هو أول خطوة في تحقيق حلمها ورغبة والدها في الالتحاق بكلية الطب البشري.

وقالت الطالبة، أن والدها ووالدتها صاحبا الفضل الأكبر في توفير الجو الملائم للتحصيل والتفوق، وتشجيعها على حفظ القرآن منذ نعومة أظافرها حتى أتمت حفظه في سن الثامنة، ونصحت كل المقبلين على الثانوية الأزهرية والعامة بالمذاكرة من أول ساعة، والحفاظ على الفروض الدينية والصلاة وقراءة القرآن.



الطالبة ريهام محمد إسماعيل



الفرحة على وجه أسرة الطالبة ريهام