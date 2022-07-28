التين البرشومي طاب على الشجر.. فرحة حصاد ملك الفاكهة بمزارع بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

بدأت مزارع التين البرشومي في القليوبية، جنى محصول التين البرشومي وسط فرحة الجميع من الكبار والصغار، وهو ما رصدته عدسة "اليوم السابع" من فرحة الحصاد وسط المزارع، حيث أن عملية الحصاد تبدأ من الخامسة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا .



في البداية قال إسلام موسى، صاحب مزرعة للتين البرشومي بالقليوبية، إن موسم التجهيزات لمحصول التين البرشومى يبدأ من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تبدأ عملية القص والتقليم للأشجار، ثم تتم عملية إنزال السباخ العضوية، بعدها مباشرة تبدأ مرحلة الصيام للأشجار عن الري أو الخدمة، لمدة 90 يوما، ويتم بدء أول رية له في شهر مارس، لتبدأ بعد مرحلة خروج العين "الورقة وجنين الثمار".





وتابع "موسي" خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، أنه بعد أول رية لأشجار التين البرشومي، تتم بعد ذلك عملية الري كل 10 أيام، بالإضافة إلى عملية إضافة الأسمدة الخاصة به، وكذلك عملية رش المبيدات المواجهة لانتشار الحشرات أو الديدان، موضحا أنه خلال موسم الحصاد يتم ري الأشجار كل 5 أيام، قائلا "لأن التين بيحب الميه عن باقى الثمار".



وأوضح صاحب مزرعة التين البرشومي بالقليوبية، أن هناك نوعين من التين بمزارع مصر هما التين الأحمر "الفرنساوي"، والتين الأبيض "البلدي"، مشيرا إلى أن موسم الحصاد يبدأ من نهاية شهر يونيو من كل عام ويستمر حتي شهر أكتوبر أي طوال 4 أشهر، وبعد الانتهاء من الحصاد يتم التجهيز للموسم الجديد لتقديم الخدمة الخاصة بالأرض.







الأشجار-تحمل-التين-البرشومي



التين-البرشومى-على-الأشجار



التين-البرشومي-بعد-تعبئته-للسوق



التين-البرشومي-على-الأشجار_1



التين-البرشومي-يتألق-بعد-الحصاد



جانب-من--حصاد-التين-البرشومي



جانب-من-فرحة-الأطفال-بحصاد-التين-البرشومي



حصاد-التين-البرشومي-2



خلال-حصاد-التين



خلال-حصاد-التين-البرشومي-بالقليوبية



خلال-نقل-التين-للخارج