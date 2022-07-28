التغير المناخى وأهمية الحفاظ على البيئة فى ندوة توعوية بالمنطقة الأزهرية بأسوان ..صور

وشهد الندوة الدكتور سيد حسن، مدير عام المنطقة الأزهرية بأسوان، ومحمود أحمد مدير عام رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية، ومحمد منير مدير إدارة رعاية الطلاب، وكمال حلمى عضو المنصة المحلية لمبادرة بلدنا يستضيف قمة المناخ.

واستعرضت الندوة دور الأزهر الداعم لقضية الحفاظ على البيئة، وما يقدمه من دعم لقضية التغير المناخي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكذلك التأكيد على المساعدة في رفع الوعي البيئي لدى الطلاب بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام من خلال مؤسسات الأزهر الشريف، ويأتى تنظيم الندوة ضمن أنشطة المراكز الصيفية المنفذة بعدد من معاهد المنطقة الأزهرية.

وتناول كمال حلمى عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية، قضية التغيرات المناخية الأسباب والنتائج العكسية على حياتنا والتأثيرات السلبية على الصحة العامة والزراعة والأمن الغذائى ودورنا كأفراد فى التكيف مع التغيرات المناخية.

وفى هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة والمنسق العام للمنصة المحلية بأسوان أن لقاء اليوم كان ضمن تعاون الاتحاد النوعى للبيئة مع منطقة اسوان الأزهرية من خلال أنشطة المنصة المحلية للتغيرات المناخية، حيث تستهدف طلاب المعاهد الأزهرية من خلال النشاط الصيفى، مضيفا أن الأزهر هو المؤسسة الدينية الرسمية فى مصر و العالم الاسلامى و يحظى بالكثير من الاحترام والتقدير و أن تناوله قضايا التغيرات المناخية و التوعية بها من منظور دينى سيكون له أكبر الأثر فى نشر التوعية بهذه القضايا.