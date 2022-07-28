"التعليم" 824 طالبا بالثانوية العامة حصلوا على درجات حافز التفوق الرياضى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل حصول طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، على درجات التفوق الرياضي للطلاب الذين شاركوا في بطولات الألعاب المختلفة التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية طبقًا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضي.

وأوضحت الوزارة، أنه قد حصل هذا العام 824 طالبا (بنين) من إجمالي عدد المشاركين 4468 طالبا على درجات حافز التفوق الرياضي بواقع 18 لعبة، بينما حصلت 356 طالبة (إناث) من إجمالي عدد 2636 طالبة على درجات التفوق الرياضي بواقع 16 لعبة.

وتشمل ألعاب البنين مجموعة من الألعاب الفردية (سلاح/ تنس طاولة/ دراجات/ كاراتية/ ألعاب قوى/ سباحة/ جمباز/ تنس أرضى/ ملاكمة/ جودو/ غطس/ مصارعة /تايكوندو)، ومجموعة من الألعاب الجماعية (كرة قدم/ كرة السلة/ الكرة الطائرة/ كرة اليد / الهوكي).

كما تشمل ألعاب البنات مجموعة من الألعاب الفردية (سلاح/ تنس طاولة/ دراجات/ كاراتية/ ألعاب قوى/ سباحة/ جمباز/ تنس أرضى/ جمباز إقاعي/ سباحة توقيعية / غطس/ تايكوندو)، ومجموعة من الألعاب الجماعية (كرة قدم/ كرة السلة/ الكرة الطائرة/ كرة اليد).

وأشارت الوزارة، إلى أنه تتضمن فئات التعليم الخاصة بالحاصلين على التفوق الرياضى الثانوى العام وما يعادلها من شهادات أجنبية (الثانوى العام/ IGCSE /دبلومى أمريكى/ بكالوريا فرنسى/ ابيتور ألمانى/ دبلومة IB / دبلومة كندية)، وأيضًا الدبلومات الفنية بأنواعها (الصناعى والتجاري والزراعي 3 و 5 سنوات).