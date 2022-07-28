التصريح بدفن جثة موظف سقط من أحد القطارات بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى موظف بالإدارة الزراعية بطهطا ويقيم بدارة مركز شرطة طما مصرعه على إثر سقوطه من إحدى القطارات حال تحركه من المحطة، مما نتج عنه، وفاته تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طهطا أنه عقب قيام القطار الروسي القاهرة أسوان من علي رصيف محطة سكة حديد طهطا دائرة القسم، وحال قيام أحد الأشخاص محاولة استقلال القطار بعد تحركه أختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

وبالفحص توصلت التحريات وفاة "محمود أبو ر ب ا" 43 سنة موظف بالإدارة الزراعية بطما ويقيم دائرة مركز طما وبسؤال شقيقه "محمد ا ب ا" 23 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.